Bandas de microtráfico se disputan el territorio en el norte del Tolima

Tolima

En las últimas semanas la seguridad se ha visto deteriorada en el norte del Tolima, especialmente por un repunte en las cifras de homicidios, hurtos y tráfico de estupefacientes en los municipios de Mariquita y Fresno.

El coronel Carlos Fuelagán, comandante de la Policía en el Tolima, reveló que una disputa entre bandas dedicadas al microtráfico sería la causa principal del aumento en la percepción de inseguridad.

“En el municipio de Mariquita tenemos una situación con una banda particular que había sido desarticulada, que estaba bajo el control del cabecilla alias ‘Cabeza de Hacha’. Esta persona se encuentra en centro de reclusión (…) Y la otra es la estructura La Línea, que se encuentra en Fresno, la cual también ejerce control territorial sobre el tráfico local de estupefacientes, a cargo de alias ‘Guaña’”, explicó Fuelagán.

‘Cabeza de Hacha’ responde al nombre de Nilton Alexander Rojas Cadena, quien fue capturado en abril de 2022, justo cuando salía de la cárcel Doña Juana de La Dorada (Caldas) por vencimiento de términos en otro proceso judicial. Las autoridades lo detuvieron nuevamente por cuatro homicidios y dos tentativas de homicidio en Mariquita. Desde la cárcel, ahora dirigiría su banda en contra de la estructura de ‘Guaña’.

“Esta confrontación ha llevado a que, en el marco del control del expendio de estupefacientes, se hayan generado algunas retaliaciones contra personas que se dedican a la venta o consumo de drogas”, enfatizó Fuelagán.

Por último, el coronel reveló que avanzan en la implementación de una estrategia basada en la contención y persecución penal para capturar a los responsables de esta confrontación.