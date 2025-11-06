Vecinos de La Carolina en Cartagena estrenan dos puentes peatonales para cruzar su canal pluvial

Cartagena

En el barrio La Carolina ya están terminados y en funcionamiento los dos nuevos puentes peatonales sobre el canal pluvial, construidos como parte del compromiso adquirido con la comunidad tras la entrega oficial de la rehabilitación de la vía principal.

Estos puentes garantizan un paso seguro para los habitantes que diariamente cruzan entre ambos costados de la vía, conectando viviendas, conjuntos residenciales y comercios en una zona que hoy, tras más de 10 años de espera, goza de una vía principal en perfectas condiciones.

Cada una de las estructuras combina resistencia y diseño, con vigas de concreto reforzado, losas de 15 centímetros de espesor y barandas metálicas de 1.20 metros de altura, cumpliendo con estándares técnicos y de calidad.

Con estas dos estructuras se completa la intervención en el frente de obra de La Carolina, correspondiente a la Fase II del programa de Rehabilitación de la Malla Vial del Distrito. Los puentes complementan la vía principal y garantizan que los peatones puedan movilizarse de manera segura sin necesidad de exponerse al tránsito vehicular.

Cabe recordar que el semestre pasado el alcalde Dumek Turbay entregó oficialmente la vía principal de La Carolina, una obra largamente esperada por sus habitantes. Fueron 521 metros lineales de concreto rígido con 6,15 metros de ancho, desde la entrada del Club Apartamentos hasta la rotonda de Ciudad Jardín, que transformaron la conectividad de más de 70 mil personas entre barrios y urbanizaciones vecinas.

En La Carolina, los resultados son visibles: una vía moderna y segura, complementada ahora con pasos peatonales que fortalecen la movilidad y la calidad de vida de todos los habitantes.