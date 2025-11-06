Sandoná se toma Pasto: 20 emprendedoras exponen hasta este viernes sus proyectos en Rumipamba

Pasto - Nariño

Con el propósito de fortalecer la economía local, la Fundación Turpay Kawsay realiza la feria “Hecho en Sandoná” los días 6 y 7 de noviembre en el Parque Rumipamba de Pasto, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Se trata del proyecto Entretejiendo Raíces y Saberes, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Sandoná, y con la cooperación internacional de la Diputación Foral de Álava, en el País Vasco (España), un evento que busca acercar la cultura, la gastronomía y el talento emprendedor de Sandoná a los habitantes de la capital nariñense.

“Queremos que los pastusos vivan la experiencia de Sandoná sin tener que desplazarse. Vamos a traer todo lo que representa a nuestro municipio: los tejidos en iraca, el café, la panela, el guarapo, los dulces y otros productos típicos. Lo que tú encuentras en Sandoná, lo tendrás en Pasto”, explicó Diana Marcela Ibarra, representante de la Fundación Turpay Kawsay.

La feria contará con la participación de 20 emprendimientos locales que mostrarán el trabajo artesanal de mujeres empoderadas a través de proyectos sostenibles, desarrollados junto a entidades españolas como el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, uno de esos procesos es Punto Dulce, una iniciativa que fortaleció las capacidades productivas de 60 mujeres dedicadas a la elaboración y comercialización de derivados de la leche y productos típicos de la región.

De acuerdo con la directora, el objetivo principal es fortalecer el turismo y generar oportunidades de desarrollo en el municipio.

“Queremos que cada visitante se lleve un pedacito de Sandoná y que se enamore de lo que significa ser nariñense, ser sandoneño. Así motivamos también a que la gente visite nuestro territorio”, señaló.