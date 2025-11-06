¿Por qué protestaron en la Alcaldía de Ibagué un grupo de personas con discapacidad visual?

Ibagué

La Fundación Horizonte Sin Barreras, organización que reúne a persona con discapacidad visual, llevó a cabo una protesta al frente de la sede la Alcaldía de Ibagué para solicitarle a la administración que la sede ubicada en la calle 34 con Octava sea usada para procesos de capacitación de esta comunidad.

“Lo que queremos es que la sede que fue entregada en 1.986 por parte del Ministerio de Educación pueda servir para los procesos deportivos, educativos, recreativos y de capacitación a padres cuidadores y estudiantes con discapacidad visual”, dijo Daniel Quintero.

Por su parte, Armando Martínez, vocero de la Fundación Horizonte Sin Barreras, sostuvo que la jornada de protesta se llevó a cabo para que la Alcaldía ponga atención a la comunidad con discapacidad visual.

“Queremos que esta sede sea donada para nosotros, en la actualidad se están llevando a cabo acciones que no corresponden, allí se encuentra ASINVITOL, por eso les solicitamos a la alcaldesa, Johana Aranda, que nos atienda”, dijo Martínez.

Al igual sostuvo que, “No nos ha puesto cuidado la señora alcaldesa, ahora requerimos que se siente con nosotros y podemos empezar unas acciones de dialogo con el fin de llegar a unos acuerdos”.

Se espera que la administración municipal atienda los requerimientos de la esta comunidad para buscar consensos en medio de estas diferencias por el manejo de la sede que entregó hace casi 30 años el Ministerio de Educación.