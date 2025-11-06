Policía reportó la captura del presunto responsable de un homicidio en Manizales

Manizales

En la noche del miércoles asesinaron en Manizales en el barrio San Sebastián, según las primeras informaciones se presentó una riña y un joven sufrió dos lesiones con arma blanca y posteriormente falleció en el Assbasalud de la zona. El presunto agresor fue capturado en las últimas horas

“Aquí lo importante es generar nuevamente esa conciencia de reflexión la comunidad de que cualquier tipo de desavenencia, disputa, conflicto se deben resolver por los canales legales para la resolución. Sí, aquí el tema del sicariato en el primer semestre nos preocupó, pero luego logramos capturar a los responsables”, dijo el coronel Dave Anderson Figueroa, comandante de la Policía Metropolitana

La patrulla logró la captura del posible agresor, que será judicializado en las próximas horas. Es alias Kevin, sin antecedentes recientes. Juan Miguel Escobar Salazar, de 20 años, es la víctima mortal.

Manizales suma 29 homicidios este año. Los más recientes en El Cable y en el Centro.

Según las autoridades la pelea entre estas personas era constantes y se realizaron varios encuentros de mediación