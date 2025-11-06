La Policía rescató una bebé de 4 meses que había sido raptada en el centro de Ibagué

La Policía de Ibagué rescató a una menor que habría sido raptada

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la captura de una mujer y la recuperación de una bebé de 4 meses que habría sido raptada bajo engaños en el centro de la ciudad.

Según el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, en la Estación Centro se recibió la denuncia de varios ciudadanos que afirmaban ser testigos del rapto de la menor a una mujer indígena.

“De acuerdo con la información suministrada todo habría ocurrido bajo la modalidad de engaño, donde una mujer tomó la menor y huyó del lugar, de inmediato las patrullas de vigilancia ubican a la mamá de la menor”, dijo el coronel, Diego Mora.

El alto oficial a la vez aseguró que tras laborales realizadas en el centro de la ciudad, se logró determinar que la mujer había tomado un taxi para salir de la zona de donde se llevó a la menor.

“Se activó un plan candado y minutos después una patrulla de vigilancia logra la ubicación de este vehículo cerca al Parque del Mohán donde encuentran a una mujer de 37 años que llevaba la menor de 4 meses”, resaltó el comandante de la Policía de Ibagué.

Según la investigación, al momento de ser requerida la persona que fue encontrada con la bebe, le manifestó a las autoridades que había tomado la menor prestado para mostrársela a unos familiares.

“Se adelanta la captura y la judicialización de esta persona, así como el restablecimiento de derechos de la menor de edad a través de la Comisaría de Familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, puntualizó.