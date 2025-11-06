Indignación en el Tolima por la libertad de los presuntos asesinos de un comerciante y su hijo
Dos de los tres presuntos asesinos de Hernán López Navarro y su hijo, Hernán Felipe López, asesinados en el municipio de Prado, quedaron en libertad.
Tolima
En las últimas horas trascendió que quedaron en libertad dos de los tres presuntos homicidas de Hernán López Navarro, de 62 años, y su hijo, Hernán Felipe López Gutiérrez, de 26, quienes fueron asesinados el pasado 21 de octubre en el sector conocido como Isla del Sol en Prado, Tolima.
Se trata de Daniel Virgüez y José Álvaro Osorio, dos hombres que fueron detenidos en la zona de la represa de Hidroprado, tras la violenta muerte del reconocido comerciante y su hijo, lo que ha generado indignación entre los habitantes de Prado y los familiares de las víctimas.
La libertad de ambos, según denuncias de los familiares, se debió a una aparente negligencia de la Fiscalía General de la Nación para correr traslado de la carpeta y las pruebas del caso.
Pese a su libertad, los dos hombres deberán continuar vinculados al proceso judicial, en el cual los acusan de participar en los homidios del comerciante y su hijo en medio de una aparente disputa por el negocio de un motor.
“Los hechos ocurrieron cuando las víctimas llegaron en una lancha a una cabaña. El padre, de 62 años, ingresó al lugar y allí fue sorprendido por varios hombres que, al parecer, lo atacaron con armas contundentes y cortopunzantes. El hijo, de 26 años, que lo esperaba en la lancha, habría sido bajado de manera violenta y también atacado con arma cortopunzante. Al parecer, los agresores lo llevaron hasta un árbol, donde lo amarraron y torturaron”, informó en su momento la Fiscalía.
Un tercer detenido, capturado el mismo día de los hechos, continúa privado de la libertad.