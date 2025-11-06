Indignación en el Tolima por la libertad de los presuntos asesinos de un comerciante y su hijo

Tolima

En las últimas horas trascendió que quedaron en libertad dos de los tres presuntos homicidas de Hernán López Navarro, de 62 años, y su hijo, Hernán Felipe López Gutiérrez, de 26, quienes fueron asesinados el pasado 21 de octubre en el sector conocido como Isla del Sol en Prado, Tolima.

Se trata de Daniel Virgüez y José Álvaro Osorio, dos hombres que fueron detenidos en la zona de la represa de Hidroprado, tras la violenta muerte del reconocido comerciante y su hijo, lo que ha generado indignación entre los habitantes de Prado y los familiares de las víctimas.

La libertad de ambos, según denuncias de los familiares, se debió a una aparente negligencia de la Fiscalía General de la Nación para correr traslado de la carpeta y las pruebas del caso.

Pese a su libertad, los dos hombres deberán continuar vinculados al proceso judicial, en el cual los acusan de participar en los homidios del comerciante y su hijo en medio de una aparente disputa por el negocio de un motor.

“Los hechos ocurrieron cuando las víctimas llegaron en una lancha a una cabaña. El padre, de 62 años, ingresó al lugar y allí fue sorprendido por varios hombres que, al parecer, lo atacaron con armas contundentes y cortopunzantes. El hijo, de 26 años, que lo esperaba en la lancha, habría sido bajado de manera violenta y también atacado con arma cortopunzante. Al parecer, los agresores lo llevaron hasta un árbol, donde lo amarraron y torturaron”, informó en su momento la Fiscalía.

Un tercer detenido, capturado el mismo día de los hechos, continúa privado de la libertad.