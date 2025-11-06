Hombre fue asesinado en terreno baldío en el suroccidente de Cartagena: cadáver estaba de rodillas

Cartagena

Emmanuel Simancas Rodríguez, de 26 años, estuvo departiendo con algunos familiares en su vivienda, sin embargo, una llamada a las 10:00 de la noche lo motivó a salir de su residencia con rumbo desconocido. Esa fue la última vez que sus allegados lo vieron con vida.

Pasaron las horas y ‘El Chivo’ como era apodado en la zona, no regresó a su casa. En la mañana de este miércoles 5 de noviembre habitantes del sector Mirador de Cartagena del barrio Cerros de Albornoz notaron la presencia de un cadáver en un terreno baldío lleno de maleza y por eso de inmediato avisaron a la Policía Metropolitana.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a Emmanuel Simancas Rodríguez sin vida. Su cadáver estaba de rodillas y presentaba múltiples impactos de armas de fuego en algunas partes de su cuerpo.

La inspección técnica fue adelantada por unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación, quienes trasladaron el cadáver a la morgue de Medicina Legal en Zaragocilla.

Por el momento se desconocen los móviles de este crimen.