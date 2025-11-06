Gobierno establece plan para producir vacunas y medicamentos en el país: invertirán más de $1 billón
Se contempla una inversión de $1,37 billones, que se ejecutará entre 2026 y 2035
El Gobierno Nacional expidió el CONPES 4170, que define la hoja de ruta para que Colombia recupere la capacidad de producir sus propias vacunas.
Con esto se contempla una inversión de $1,37 billones, que se ejecutará entre 2026 y 2035, orientada al fortalecimiento de la infraestructura, la transferencia tecnológica y el desarrollo del talento científico nacional.
Además, se impulsará la creación y modernización de plantas de producción farmacéutica en distintas regiones del país, reduciendo la dependencia de la importación de medicamentos.
A esto se suma que permitirá fortalecer la producción nacional de medicamentos, sueros y tratamientos contra el cáncer, garantizando que los colombianos tengan acceso oportuno, a precios justos y con calidad cien por ciento nacional.