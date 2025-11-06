Gobierno establece plan para producir vacunas y medicamentos en el país: invertirán más de $1 billón( Thot )

El Gobierno Nacional expidió el CONPES 4170, que define la hoja de ruta para que Colombia recupere la capacidad de producir sus propias vacunas.

Con esto se contempla una inversión de $1,37 billones, que se ejecutará entre 2026 y 2035, orientada al fortalecimiento de la infraestructura, la transferencia tecnológica y el desarrollo del talento científico nacional.

Además, se impulsará la creación y modernización de plantas de producción farmacéutica en distintas regiones del país, reduciendo la dependencia de la importación de medicamentos.

A esto se suma que permitirá fortalecer la producción nacional de medicamentos, sueros y tratamientos contra el cáncer, garantizando que los colombianos tengan acceso oportuno, a precios justos y con calidad cien por ciento nacional.