En crisis económica se encuentran los productores de papa del municipio de Murillo, Tolima

Ibagué

Una crisis económica están viviendo los productores de papa del municipio de Murillo, Tolima por los bajos precios que están pagando por el bulto de este producto en los centros de acopio.

Según Hernando Restrepo, productor de esta zona del Tolima, la situación los ha llevado a salir a las vías de algunos municipios a vender directamente por bultos o libras la papa.

“Los precios tan baratos nos llevó a salir a las calles, tenemos que salir y por eso pedimos a la ciudadanía que nos ayuden, lo que queremos es vender la cosecha”, dijo Restrepo.

Además, mencionó que “Hasta hace un tiempo un bulto de papa lo vendíamos en $90 mil y ahora nos pagan solo $30 mil, eso no da rentabilidad de nada para lo que estamos en el campo produciendo comida”.

Al igual, mencionó que la situación de los precios ha sido afectada por la importación de papa, lo que los deja en desventaja para competir en el mercado nacional.

“Producir una carga de papa cuesta aproximadamente un millón de pesos, entre la siembra y el arranque, por eso le pedimos al Gobierno Nacional control de los precios de los insumos y que nos ayuden con los precios en el mercado”, destacó el productor del municipio de Murillo.

Finalmente, sostuvo que son más de mil personas las que viven de la producción de papa en el municipio de Murillo. Familias que han dedicado su vida a la producción agrícola en esta zona del departamento.