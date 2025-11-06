Defensoría del Pueblo emite Alerta Temprana por aumento de violencia en Vichada

Según el informe, el peligro se origina por la ruptura de la alianza entre la Segunda Marquetalia y el ELN, que durante dos años mantuvieron acuerdos para actividades ilícitas transfronterizas.

La ruptura de esa alianza, ocurrida el pasado 3 de agosto, desató una nueva ola de confrontaciones armadas en la zona fronteriza con Venezuela.

Municipios en riesgo

La alerta se enfoca especialmente en los municipios de:

Puerto Carreño La Primavera Cumaribo Santa Rosalía

Donde la Defensoría advierte un incremento de la violencia y una débil presencia institucional.

Los puntos más críticos incluyen sectores como Nueva Antioquia, Casuarito, Puerto Murillo, Amanavén y Santa Rita, donde los grupos armados han impuesto restricciones a la movilidad y hasta formas de “justicia paralela”.

¿Cuál es la disputa entre grupos armados?

De acuerdo con la Defensoría, la confrontación entre la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha generado un ambiente de violencia letal.

Además, existe riesgo de involucramiento de otros actores ilegales como el Erpac, el Clan del Golfo (subestructura Gonzalo Oquendo Urrego) y el Nuevo Estado Mayor Central, lo que podría agravar la situación humanitaria.

Poblaciones más afectadas

Los grupos en mayor situación de riesgo son:

Niños, niñas y adolescentes, por el reclutamiento forzado. Comunidades indígenas como los Amorua, Sikuani, Sáliba, Piapoco, Curripaco y Guarequena, que podrían verse desplazadas. Líderes sociales, docentes, firmantes del Acuerdo de Paz y población migrante venezolana, entre otros.

¿Cuáles son los posibles escenarios de violencia?

La Defensoría advierte dos escenarios principales:

1. Escalada del conflicto armado por el control de las rutas del narcotráfico y economías ilícitas, con riesgo de uso de drones con explosivos.

2. Nuevas alianzas o retaliaciones entre grupos ilegales, que podrían extender la violencia hacia otras zonas del oriente del país.

Recomendaciones y llamado urgente

El documento incluye 18 recomendaciones a entidades como:

El Ministerio del Interior El Ejército Nacional La Fiscalía General La Unidad de Víctimas La UNP y la Procuraduría, entre otras.

Para reforzar la prevención, protección y atención humanitaria.

La Defensoría reiteró el llamado a las autoridades nacionales y departamentales para que actúen con urgencia bajo un enfoque de seguridad humana, con el fin de proteger a las comunidades del Vichada ante el riesgo inminente de violencia.