Continúan las afectaciones en las vías rurales del municipio de Pensilvania, Caldas
Pensilvania es uno de los municipios con riesgo alto en la probabilidad de deslizamientos de tierra
Manizales
Más de cinco días completan varias veredas de Pensilvania incomunicadas por los derrumbes constantes y caída de banca de la vía Arboleda Puerto Venus. En algunos sectores la maquinaria amarilla no ha podido llegar a los puntos más críticos
Hugo Fernando Moncada, gerente de promueve Más, entregó el balance del estado de las vías en Caldas, donde resaltó que el punto con más derrumbes y daños es la conexión Arboleda- Puerto Venus en Pensilvania, esta conexión comunica a Caldas con Antioquia.
“Si efectivamente, entre el día el martes y el día miércoles hemos tenido personal técnico de la Secretaría de Infraestructura realizando visitas y un análisis minucioso de la situación que se presentó entre Arboleda y Puerto Venus, donde encontramos que efectivamente hay dos pérdidas de banca y hay puntos donde no hemos podido ingresar”, dijo Moncada
Moncada comentó que las lluvias continúan en la zona y aseguró que en algunos puntos hay vías alternas, pero la transitabilidad es lenta y en otros es imposible llegar con maquinaria debido a la pérdida de banca
A esta hora continúan los trabajos de remoción de tierra con cerca de tres combos amarillos de la Gobernación de Caldas