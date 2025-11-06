Continúan las afectaciones en las vías rurales del municipio de Pensilvania, Caldas

Manizales

Más de cinco días completan varias veredas de Pensilvania incomunicadas por los derrumbes constantes y caída de banca de la vía Arboleda Puerto Venus. En algunos sectores la maquinaria amarilla no ha podido llegar a los puntos más críticos

Hugo Fernando Moncada, gerente de promueve Más, entregó el balance del estado de las vías en Caldas, donde resaltó que el punto con más derrumbes y daños es la conexión Arboleda- Puerto Venus en Pensilvania, esta conexión comunica a Caldas con Antioquia.

“Si efectivamente, entre el día el martes y el día miércoles hemos tenido personal técnico de la Secretaría de Infraestructura realizando visitas y un análisis minucioso de la situación que se presentó entre Arboleda y Puerto Venus, donde encontramos que efectivamente hay dos pérdidas de banca y hay puntos donde no hemos podido ingresar”, dijo Moncada

Moncada comentó que las lluvias continúan en la zona y aseguró que en algunos puntos hay vías alternas, pero la transitabilidad es lenta y en otros es imposible llegar con maquinaria debido a la pérdida de banca

A esta hora continúan los trabajos de remoción de tierra con cerca de tres combos amarillos de la Gobernación de Caldas