Condenan al hombre que amenazó con un arma a campaña del Pacto Histórico en Ibagué

Tolima

A 36 meses de prisión condenaron a un hombre que, en la campaña electoral de 2023, amenazó en vía pública de Ibagué al equipo de campaña del entonces candidato a la Alcaldía, Marco Emilio Hincapié. Así lo reveló el mismo dirigente del Pacto Histórico en sus redes sociales.

Según Hincapié, un juez de la República condenó al hombre que el 17 de septiembre de 2023 insultó a sus simpatizantes mientras repartían volantes en la calle. Además, el hoy condenado se autodenominó “paraco” y hasta hizo disparos al aire, al parecer, con un arma traumática.

“Dos años después la justicia ha hecho lo suyo. El señor ha sido condenado a 36 meses de prisión. Este es un llamado a que mantengamos la calma, las ideas y el respeto. No podemos permitir que la violencia política regrese a nuestro departamento”, manifestó Hincapié.

El dirigente de izquierda, quien resultó ganador en las consultas del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre y será candidato a la Cámara de Representantes por el Tolima, pidió que las diferencias políticas se resuelvan de manera pacífica.

“Puede haber debate en medio del disenso, puede haber consenso. Podemos pensar diferente, sin que se nos violente”, sentenció.