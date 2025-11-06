Candidatas al Reinado de Independencia desfilarán en traje de baño este viernes

Cartagena

Gran expectativa hay entre los seguidores del Reinado de Independencia y el público en general para este viernes, 7 de noviembre, cuando se realizará el Desfile en traje de baño de las 39 candidatas al Reinado de Independencia. La Plaza de la Aduana recibirá desde las 7:00 de la noche a centenares de cartageneros y turistas que serán testigos del gran trabajo en pasarela y la arrolladora actitud de nuestras reinas.

”En este punto quiero felicitar a las candidatas al Reinado de Independencia por el brillante trabajo que han realizado. En cada una de sus salidas, han demostrado lo comprometidas que están con su proceso pero, sobre todo, con sus comunidades. Estoy seguro de que será una gran noche para todas”, destacó Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena de Indias.

El desfile en traje de baño de las candidatas al Reinado de Independencia arrancará con un opening liderado por el maestro Dixon Pérez. De inmediato, las 39 reinas se tomarán la pasarela luciendo hermosos trajes de baño elaborados por la cartagenera Maygel Coronel: de una y dos piezas.

”Tener a Maygel Coronel vistiendo a nuestras candidatas al Reinado de Independencia es la prueba del gran trabajo que se ha realizado a nivel institucional para brindarle lo mejor a ellas: nuestras embajadoras en las comunidades. Apreciaremos que la belleza cartagenera está llena de mujeres seguras, disciplinadas y comprometidas con todo lo que se proponen. Además, tendremos una puesta en escena colorida en sonidos y movimientos, que ambientarán la pasarela de nuestras candidatas”, comentó Lucy Espinosa, directora del IPCC.

Como buen evento cartagenero, la música no puede faltar y los artistas encargados de ponerle todo el sabor a la noche serán: Twister el Rey y Magic Juan.

”La Fiesta que nos une continúa su agenda de eventos entregando lo mejor a los cartageneros y a todos los que nos visitan. Como lo expresó nuestro alcalde Dumek Turbay, hemos trabajado para que estas fiestas superen lo vivido en 2024 en materia de impacto a todos los sectores, por eso es importante que tengamos presente que todos somos actores relevantes dentro de ellas y nuestra participación activa engrandece este esfuerzo institucional”, concluyó Alejandra Espinosa, Gerente de Fiestas.