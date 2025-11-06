Bolívar celebró los 134 años de la Policía Nacional con homenaje a la vocación de servicio

Cartagena

En el marco del aniversario institucional, la Policía Nacional de los colombianos en los municipios de Arjona, Soplaviento y San Cristóbal Bolívar, conmemoró 134 años de servicio a Colombia con una solemne ceremonia que incluyó una ofrenda floral y una eucaristía.

El evento contó con la presencia de personalidades que han sido fundamentales en el trabajo conjunto para fortalecer la seguridad ciudadana en la región.

Oficiales, integrantes del nivel ejecutivo, patrulleros, auxiliares de policía, personal no uniformado y altos mandos de la institución participaron en los actos protocolarios, en los cuales se exaltó la labor de cada uniformado y el valor que aportan a la comunidad desde sus distintas funciones.

Asimismo, se rindió reconocimiento a todos los policías que hacen parte del departamento de Bolívar, destacando el compromiso y la vocación con la que sirven a la ciudadanía. Al evento asistieron autoridades departamentales y locales, líderes sociales, representantes de gremios y miembros de la comunidad en general.

Hoy, más de 186 mil hombres y mujeres protegen a más de 52 millones de colombianos, demostrando disciplina, valentía y amor por la patria. Cada patrullaje, cada operación, cada programa de prevención y cada acto de humanidad reflejan la esencia de una institución que ha sido pilar en la construcción de un país más seguro.

“La Institución reafirma su compromiso con una Policía centrada en las personas: más cercana, transparente y comprometida con la comunidad. Porque detrás de cada uniforme hay un ser humano: un hijo, una madre, un padre, un amigo, un colombiano que sueña y ama esta tierra”, aseveró el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento de Policía Bolívar.

Y así, en Arjona, Soplaviento y San Cristóbal, quedó la memoria de aquel día. Una fecha sin pólvora, sin banda y sin desfile, pero de profundo significado. Porque no todas las historias heroicas llevan espada; algunas llevan uniforme, respeto y la silenciosa determinación de cuidar a los demás. Y esas, cuando un pueblo las reconoce, se convierten en leyenda.