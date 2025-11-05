Vehículo tipo tubo rodó cerca de 200 metros en el sector del Boquerón en Risaralda, Caldas

Manizales

Bomberos de Risaralda apoyaron labores de rescate en grave accidente de tránsito en el sector de Boquerón, donde un vehículo turbo rodó cerca de 200 metros y cayó cerca al río Arauca. El conductor fue rescatado y fue traslado a un centro de salud

Según el capitán Carlos Valencia, comandante de la estación de Bomberos de Risaralda, la emergencia fue reportada por la comunidad

En la escena se encontró un vehículo tipo turbo que había rodado cerca de 200 metros hasta quedar a orillas del río. El automotor transportaba productos perecederos, entre ellos pescado, mariscos y otros alimentos de pescadería.

“Nos informan de un accidente de tránsito en el sector de Boquerón inmediatamente nos desplazamos en la móvil cuatro, cinco unidades de bomberos para prestar apoyo al cuerpo de emergencia de Arauca. En el momento de la llegada podemos evidenciar que ya están adelantando labores de rescate del paciente, por lo cual procedimos a apoyarlos operativos y técnicamente para la extracción de la víctima ya que el terreno era demasiado inclinado y tenían dificultad para sacarlo.” dijo el comandante

El Cuerpo de Bomberos de Arauca ya se encontraba adelantando las labores de rescate del conductor, por lo que las unidades de Risaralda se unieron para brindar apoyo técnico y operativo, con el fin de garantizar una extracción segura.

El Cuerpo de Bomberos de Arauca ya se encontraba adelantando las labores de rescate del conductor, por lo que las unidades de Risaralda se unieron para brindar apoyo técnico y operativo, con el fin de garantizar una extracción segura.