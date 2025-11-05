Trabajadores de la DIAN en Cúcuta se preparan para huelga nacional

Cúcuta.

Los trabajadores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en Cúcuta se sumarán a la huelga nacional convocada para el 7 de noviembre, en reclamo por el incumplimiento del gobierno nacional frente a compromisos laborales que, aseguran, llevan años sin resolverse.

Ricardo Uribe, presidente del sindicato Sinedian, capítulo Cúcuta, explicó a Caracol Radio que la principal exigencia es la expedición del decreto que reglamente la carrera administrativa dentro de la entidad.

“Llevamos más de 20 o 25 años esperando este decreto. Si no se expide antes del 7 de noviembre, nos iremos a huelga”, advirtió.

Uribe señaló además que los trabajadores reclaman estabilidad para los empleados en provisionalidad, pues muchos funcionarios con experiencia y formación cumplen los requisitos para ascender, pero continúan sin oportunidades reales.

“Hay compañeros que llevan más de dos décadas trabajando en la DIAN y siguen en provisionalidad, mientras los encargos se asignan a otros de manera temporal”, comentó.

De acuerdo con el dirigente sindical, más de 7.000 empleados sindicalizados en todo el país, equivalentes al 35% de la planta de la DIAN, se unirán a esta jornada de protesta.

En Cúcuta y el área metropolitana se prevén manifestaciones pacíficas frente a las sedes de la entidad y puntos estratégicos de la ciudad.

“Buscamos bienestar y estabilidad para cientos de familias que dependen de estos empleos. No estamos pidiendo privilegios, sino el cumplimiento de compromisos que el Gobierno ha aplazado durante años”, enfatizó Uribe.

Mientras tanto, los sindicatos continúan participando en mesas de diálogo con el Ministerio de Hacienda, aunque advierten que, de no haber resultados concretos antes del 7 de noviembre, mantendrán la convocatoria a la huelga.