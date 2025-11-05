En riesgo podría estar la atención de más de 160 mil usuarios de la Nueva EPS de Ibagué

Ibagué

En riesgo estaría la atención de miles de usuarios de la Nueva EPS en Ibagué por la falta de pago a las IPS de la región, lo que llevaría a que se suspenda la prestación del servicio.

Según Educardo Espinosa, personero de Ibagué, las deudas de la Nueva EPS son millonarias con la red de salud pública y privada, situación que ocasionaría el cese de servicios a esta entidad.

“La primera mesa de trabajo se hizo con la Clínica Tolima y Medicadiz, en esa reunión se evidenció una suma grande de la deuda por parte de la Nueva EPS a estas IPS, por ejemplo, a Medicadiz la deuda era de $45 mil millones y a la Clínica Tolima $8 mil millones, ahora se conoce la deuda con Avidanti con una posible cifra de $80 mil millones”, dijo Espinosa.

El personero de la capital del Tolima aseguró que esto lleva a que se ponga en riesgo la atención en salud de los ibaguereños “porque estas IPS tendrán que revisar sus procesos y al no haber recursos podría suspender procedimientos, lo que nos preocupa”.

Espinosa hizo un llamado para que la Nueva EPS logre acuerdos con las IPS de Ibagué que permita establecer términos para saldar las deudas y se garantice el servicio.

El personero de Ibagué además explicó que se han tenido reuniones con las autoridades de salud de la región, pero que nunca asisten personas con poder de decisión de la Nueva EPS para determinar si se puede o no pagar parte de la deuda.

“Llega persona con delegación, pero no quien pueda tener el bolígrafo para lograr acuerdos de pago, mientras esto no suceda la atención de los usuarios de la Nueva EPS podría estar en riesgo”, puntualizó.

Dato: en Ibagué la Nueva EPS tiene 67.166 usuarios en el régimen contributivo y 97.822 en el régimen subsidiado.