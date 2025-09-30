Tensión en Ecuador: acercamientos entre Gobierno y manifestantes tras muerte de indígena en marchas

Álvaro Castillo, alcalde de la ciudad de Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, indica que hubo un primer acercamiento entre dirigentes de las protestas contra el alza del diésel y el Gobierno de Daniel Noboa, después de dos semanas de manifestaciones en Ecuador.

Esto se produce en medio del aumento de las tensiones por la muerte de un manifestante a primera hora de la jornada de protestas del domingo.

Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), un artesano kichwa de 46 años recibió tres disparos cuando huía de un enfrentamiento con militares en Cotacachi, Imbabura.

Esta provincia es el epicentro de las protestas respaldadas por organizaciones indígenas, principalmente la Conaie, en contra de un decreto del presidente Daniel Noboa que elimina el subsidio al diésel, cuyo precio por galón (3,8 litros) subió un 56%, de 1,8 dólares a 2,8 dólares.

El alcalde Castillo dijo en televisión nacional que: “Seguimos todavía con las carreteras cerradas a pesar de que ayer hubo un inicio de un diálogo frontal y formal entre representantes del Gobierno nacional y los sectores campesinos indígenas”.

Si bien, el gobernante se muestra esperanzado con que “en las próximas horas se llegue a acuerdos definitivos, y podamos ya trabajar y movernos con normalidad”, las peticiones que hizo durante el fin de semana para disminuir las tensiones no lograron su cometido.

Violencia en Ecuador por enfrentamientos entre militares y manifestantes: un civil muerto

Castillo señaló que el sábado pasado convocó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) con el fin de “servir de puente entre los dirigentes del sector indígena y campesino, y el Gobierno nacional”. Mientras tanto, se dieron a conocer videos en los que, el domingo, los militares golpeaban en el suelo a un moribundo Efraín Fueres, el manifestante que falleció a causa de dicho episodio, que se encuentra bajo investigaciones.

La Conaie denuncia que otro civil que intentó socorrer a Fueres también fue golpeado.

Por su parte, la administración de Daniel Noboa asegura que los manifestantes retuvieron a 17 militares y otros 12 soldados resultaron heridos tras los enfrentamientos del domingo.

Este martes, 30 de septiembre, el Ejército de Ecuador informó que cuatro de estos militares fueron liberados.

Al respecto, las fuerzas militares apuntaron que “con los organismos competentes, se están realizando los procedimientos legales, exámenes médicos (a los agentes) y revisión del material bélico” que ahora está en su posesión.

Cabe agregar que, el lunes, el titular de la Conaie, Marlon Vargas, se desmarcó de la retención de estos agentes, que según el gobierno fueron “secuestrados”: “Nosotros no somos pueblos que secuestramos. No somos extorsionadores”.

Agregó que la acusación del secuestro es un “pretexto” del Ejecutivo para “ingresar al territorio (indígena), asesinar y fusilar”.

Primeros acercamientos entre Gobierno y manifestantes en medio de bloqueos en Ecuador

Según el alcalde Castillo, el lunes “pudieron sentarse más de ciento y piquillo de dirigentes con varios ministros de Estado a empezar a dialogar sobre las posiciones de un lado y del otro”.

Además, hizo mención de una reunión entre un dirigente de la Federación Indígena-Campesina y representantes del Gobierno, la Policía y el Ejército, que tuvo lugar en su residencia el sábado.

El día siguiente se concretó el encuentro entre la Ministra de Gobierno, Zaida Rovira, el asesor de la Presidencia, Fausto Jarrín, y otros delegados del Ejecutivo, con “más de cien representantes de los cinco pueblos y nacionalidades que están asentados en la provincia de Imbabura”, dijo.

“Cada sector exime sus razones, pero lo que hace falta es aterrizar en el campo técnico para poder dar solución también a varios requerimientos”, comentó al indicar que solo se habló en una ocasión del decreto 126, con el cual se eliminó el subsidio al diésel.

Dijo que se han expuesto realidades del sector indígena y campesino, en temas de salud, educación, apoyo a la agricultura, a los microempresarios y “apoyos para salir adelante de forma conjunta”.

El alcalde asegura que existe voluntad de ambas partes para hacer frente a la inseguridad o la falta de empleo; sin embargo, su ciudad, Ibarra, continúa reportando problemas de abastecimiento de combustible debido a los bloqueos en varias carreteras de acceso a la provincia.

A propósito, Castillo destacó la llegada de dos convoy con ayuda humanitaria y combustible durante el fin de semana: “Me pareció extraordinario que, con base en una conversación inicial que hubo en mi casa, una noche dejaron bastante libertad en la carretera desde el límite provincial hasta Ibarra y pudieron pasar una cantidad importantísima de vehículos con productos de primera necesidad para todos los cantones”.

En cambio, el Gobierno denunció que un convoy con ayuda humanitaria fue “emboscado” por manifestantes durante la madrugada del domingo. Horas después, la administración expresa que se presentó una situación similar en el ingreso de otra caravana, liderada por el presidente Daniel Noboa, ministros y representantes del cuerpo diplomático, que también fue atacada.

En su cuenta de la red social X, Noboa habló acerca del incidente. Asegura que hay resistencia “a que Ecuador avance”. Agregó que “ayer emboscaron en Otavalo otro convoy humanitario que yo mismo lideré junto a delegados de la ONU, la UE, el embajador de Italia y el nuncio apostólico. Nos respondieron con violencia”.