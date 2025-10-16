Organización indígena denuncia la muerte de dos manifestantes por represión a protestas en Ecuador

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), convocante de un paro contra el alza del diésel, confirmó la muerte de un indígena, que había resultado herido en las manifestaciones del martes en Otavalo, en la provincia de Imbabura.

“Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro hermano José Guamán, baleado en el pecho por las fuerzas armadas en Otavalo”, escribió la Conaie en su cuenta de la red social X.

La organización indicó que Guamán fue operado en un hospital de Ibarra, capital de la provincia, “donde luchó por su vida tras un paro cardiorrespiratorio, para luego ser trasladado” a un hospital de Quito, “donde falleció”.

Dos manifestantes muertos más en Ecuador

Guamán resultó herido en medio de los enfrentamientos que se presentaron después de que un convoy del Gobierno denominado “humanitario” lograra ingresar en Otavalo con alimentos, medicinas, bombonas de gas de uso doméstico, entre otros elementos que escaseaban por el bloqueo de las vías por más de veinte días.

Sin embargo, la Conaie expresó que el convoy “fue una operación militar disfrazada” y que la respuesta del presidente, Daniel Noboa, a su exigencia de restituir el subsidio al diésel y bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 al 12 %, “sigue siendo la represión”.

La Conaie convocó a “un verdadero convoy humanitario desde los pueblos y nacionalidades en solidaridad con Imbabura”.

En adición, esta organización lamentó la muerte de una mujer de 61 años que también fue atribuido a la represión de las fuerzas estatales.

“Expresamos nuestra profunda solidaridad y condolencia a la familia y comunidad de Gunudel, por el fallecimiento de nuestra hermana Rosa Elena Paqui, a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por la inhalación de gases lacrimógenos usados de forma indiscriminada por la Policía”, señaló la Conaie.

De esta forma, tres manifestantes habrían muerto a causa de la represión a las protestas, que se extienden por cuarta semana consecutiva en Ecuador. Anteriormente, la Conaie denunció que el indígena Efraín Fuerez fue alcanzado por balas de los militares en Imbabura.

¿Cómo avanzan las protestas en Ecuador?

El epicentro de las protestas es Imbabura, pero se han reportado bloqueos en una vía al norte de Pichincha, provincia cuya capital es Quito. En el resto del país, las actividades se desarrollan con normalidad.

Las protestas comenzaron en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, pero luego la Conaie pidió la reducción en tres puntos del Impuesto a IVA y sumó el rechazo al referéndum del próximo 16 de noviembre, propuesto por Noboa, para una posible instalación de una Asamblea Constituyente.

Además, la organización exige la liberación de los detenidos en las protestas, entre ellos, los conocidos como “los 12 de Otavalo”, son procesados por terrorismo tras haber sido capturados luego de un ataque a una estación de policía en esa ciudad de Imbabura, donde se quemaron diez vehículos.

El movimiento indígena protagonizó protestas masivas en 2019 y 2022, que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás sus pretensiones de eliminar las subvenciones estatales a los combustibles.