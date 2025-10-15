Al menos un muerto y varios heridos por la explosión de un vehículo en Guayaquil, Ecuador

Una persona murió y hay varias heridas por la explosión de un vehículo este martes, 14 de octubre, en los exteriores de un centro comercial del puerto ecuatoriano de Guayaquil.

La Empresa Pública de Seguridad de la ciudad más poblada de Ecuador indicó en X que atiende “la emergencia ocasionada por la detonación de artefactos explosivos”.

La AFP recogió la declaración de una ciudadana que trabaja en una zona aledaña, quien indica que “cerca de las 18:00 (locales) escuchamos el ruido muy fuerte, y creemos que era de la explosión, ahora veo que ocurrió a pocos metros de nosotros. Salimos corriendo por miedo a que pase algo más, estamos en shock”.

El Cuerpo de Bomberos registró un muerto y un “incendio vehicular”: “Paramédicos brindan atención a varias personas heridas”, añadió en X sin precisar cuántas.

El coronel Martín Cucalón, jefe de Bomberos, señaló que la persona fallecida era un taxista y que los heridos fueron enviados a un hospital cercano.

La explosión tuvo lugar en el centro financiero de Guayaquil: una zona comercial de clase media, rodeada de restaurantes, negocios y diversas tiendas, además del centro comercial más grande de la ciudad.

“Fue terrible, fue un estruendo horroroso”, contó Claudia Quimí, propietaria de una peluquería cercana donde “vibraron vidrios”.

La Policía inició las investigaciones de lo ocurrido y evacuó los edificios del sector.

Ecuador está sumido en la violencia de numerosas bandas que se disputan a muerte el tráfico de drogas dentro del país y hacia Estados Unidos y Europa.

Por su ubicación estratégica con salida hacia el océano Pacífico, Guayaquil es un bastión de las organizaciones ilegales donde crecen los atentados, homicidios, extorsiones, desapariciones, robos y otros delitos.

Es el segundo vehículo que explota en Guayaquil en menos de un mes: el pasado 26 de septiembre fue detonado otro automóvil en los exteriores de la Cárcel Regional. En aquella ocasión no se registraron ni heridos ni fallecidos.