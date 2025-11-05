Distrito de Cartagena depuraría más de 30 años de acuerdos: así es el proyecto presentado al Concejo

Cartagena

La Oficina Asesora Jurídica del Distrito presentó al Concejo Distrital el Proyecto de Acuerdo de Depuración Normativa. El proyecto, en una primera fase, depuraría los últimos 15 años de Acuerdos obsoletos en Cartagena.

El Proyecto de Acuerdo de Depuración Normativa llegó al Concejo de Cartagena. El documento, presentado a la corporación por la Oficina Asesora Jurídica, en cabeza de Milton José Pereira, eliminaría 15 años de Acuerdos distritales obsoletos en el Distrito, en una primera etapa, con el propósito de actualizar el marco jurídico de la ciudad y fortalecer la seguridad jurídica institucional.

En esta Etapa I, se revisarían los Acuerdos expedidos entre 2008 y 2023, con base en los criterios de depuración establecidos en la Ley 2085 de 2021, que introdujo la figura de la depuración normativa como herramienta para decidir la pérdida de vigencia y derogación de normas.

Estos criterios incluyen: obsolescencia, contravención al régimen constitucional actual, derogatoria orgánica, cumplimiento del objeto de la norma, vigencia temporal y no adopción como legislación permanente.

“Este proyecto no sólo ordena la casa en términos normativos, sino que marca un antes y un después en la manera en que Cartagena gestiona su institucionalidad jurídica. Con la depuración normativa, el Distrito se encamina hacia un modelo de administración más moderno, transparente y al servicio de la ciudadanía”, afirmó Milton José Pereira, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Cartagena.

Tres etapas para depurar más de tres décadas de normas

El proyecto contempla una depuración gradual que abarcaría todos los Acuerdos distritales expedidos desde 1991 hasta 2023, distribuidos así:

*Etapa I: Acuerdos expedidos entre 2008 y 2023.

*Etapa II: Acuerdos expedidos entre 2000 y 2007.

*Etapa III: Acuerdos expedidos entre 1991 y 1999.

Durante la Etapa I, la Oficina Asesora Jurídica realizó un análisis técnico y jurídico de 418 Acuerdos Distritales expedidos entre 2008 y 2023, incluyendo uno de 2007. De los Acuerdos revisados, el 75 % (alrededor de 314 Acuerdos) fueron identificados con causales de depuración, siendo el año 2010 el de mayor número de disposiciones obsoletas, con 34 Acuerdos.

Este trabajo permitió establecer una base sólida para continuar con las siguientes etapas del proceso, garantizando la depuración de normas emitidas en las décadas anteriores.

“La primera etapa nos permitió tener una radiografía precisa del estado normativo del Distrito. Encontramos un marco jurídico sobredimensionado, con normas que ya no tenían aplicación y otras que se contradecían entre sí. Con este proceso, Cartagena empieza a ordenar su sistema jurídico local”, agregó Pereira.

Ahora, el proyecto de Acuerdo tiene agendada una Audiencia Pública en el Concejo Distrital el próximo lunes 10 de noviembre.

Alineado con la política nacional de Mejora Normativa

La iniciativa se enmarca dentro de la Política Pública de Mejora Normativa promovida por la OCDE y adoptada por Colombia mediante el Documento CONPES 3816 de 2014, que busca construir sistemas regulatorios más eficientes, transparentes y coherentes.

Asimismo, el proceso responde a los lineamientos del Plan de Desarrollo 2024–2027, que en su línea estratégica 5 – Innovación pública y participación ciudadana, incluye la Mejora Normativa como programa prioritario para fortalecer la seguridad jurídica y la eficiencia institucional en el Distrito.

“La depuración normativa no solo es una tarea técnica, sino un compromiso con la ciudadanía. Así garantizamos decisiones más claras, transparentes y coherentes con la realidad de hoy”, reiteró el Jefe jurídico.