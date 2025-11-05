Diputados del Tolima cuestionan bajos avances en algunos sectores del Plan de Desarrollo

Tolima

La baja ejecución en algunos sectores del Plan de Desarrollo de la gobernadora Adriana Magali Matiz generó críticas desde la Asamblea Departamental del Tolima. Diputados como Jaime Tocora y Carolina Mora expresaron sus cuestionamientos ante la secretaria de Planeación del Tolima, Dora Montaña.

Según ambos integrantes de la Duma departamental, los sectores que más preocupan por su baja ejecución son los de deporte, vivienda e inclusión social.

“Preocupa el tema de sectores como el de vivienda, deporte, inclusión social y justicia y derechos, en clave de que ninguno de ellos supera el 40 %, a excepción de inclusión, que llega al 41 %. La observación es para que dichas secretarías pongan acento sobre estas necesidades, en qué es lo que ha faltado para cumplir las metas”, manifestó Tocora.

Por su parte, la diputada Mora precisó que los avances en la ejecución de vivienda apenas ascienden al 31 % y en deporte al 37 %, porcentajes que deberían ser superiores toda vez que el periodo de gobierno de Matiz se acerca al 50 %.

“Es bueno revisar qué es lo que se está programando desde cada secretaría para cada anualidad y qué es lo que se está ejecutando en el año, en el sentido de que no se justifiquen con acciones, sino con obras e iniciativas en cada una de las metas. Ya no es momento para que las secretarías dejen metas sin programar para la otra vigencia”, señaló Mora.

Otro sector que preocupa por su nivel de ejecución es el de salud, que reporta avances del 46 %.