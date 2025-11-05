Medellín

Desmantelan banda de microtráfico que operaba en varios sectores del sur del Valle de Aburrá

La red criminal habría generado más de $3.300 millones al año por tráfico de estupefacientes.

Capturas. (Imagen de referencia). Foto: Getty Images.

Tras nueve meses de investigación, las autoridades capturaron a 15 presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como “El Guayabo”, señalada de mover el negocio del microtráfico en el municipio de Itagüí y otros sectores del sur del Valle de Aburrá.

En los operativos, realizados de manera simultánea en el barrio que le da nombre al grupo, cayeron dos de los supuestos cabecillas: alias ‘Casias’, quien ya tenía medida de detención domiciliaria, y alias ‘La Mona’, señalada de involucrar incluso a sus hijos menores de edad en la venta de drogas y la recolección del dinero. En total, fueron detenidas 13 personas y dos menores que, según la investigación, eran usados para actividades criminales.

Las autoridades sostienen que esta red habría generado más de $3.300 millones al año gracias al tráfico de estupefacientes. Algunos de los capturados tienen antecedentes por porte ilegal de armas, concierto para delinquir y tráfico de drogas.

Investigación judicial

El comandante de la policía metropolitana, general William Castaño, detalló que el operativo incluyó 15 allanamientos y estuvo a cargo de unidades de investigación judicial.

Con estas capturas, se golpea uno de los puntos de venta y distribución de droga más persistentes de Itagüí, que llevaba años afectando a habitantes de la zona con extorsiones, amenazas y control ilegal del territorio.

