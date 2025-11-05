Desarticulan en Manizales a los “Paradise”, banda dedicada a la distribución de estupefacientes

Manizales

Cinco presuntos integrantes del grupo denominado los “Paradise”, fueron capturados por la Policía de Manizales en el barrio El Paraíso en la capital caldense, desde donde al parecer realizaban sus actividades ilícitas, esto tras una investigación que duró 15 meses y que incluyó interceptaciones, vigilancias y entrevistas; donde se logró identificar la estructura y roles de la banda.

El Teniente Coronel Mauricio Dávila Sánchez, subcomandante Policía Metropolitana de Manizales destacó que fue un trabajo arduo y que representa un golpe importante en contra el tráfico de sustancias estupefacientes en la zona.

Los capturados

Las personas capturadas fueron identificadas como:

“Pechi” (36 años): Señalado como líder, encargado de adquirir, almacenar y distribuir las sustancias.

Señalado como líder, encargado de adquirir, almacenar y distribuir las sustancias. “Turro” (45 años), “Pamboliado” (30 años), “Mary” o “La Cucha” (48 años) y “Esquirla” (22 años): Responsables de la comercialización en expendios fijos y móviles, utilizando motocicletas para las entregas.

El coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, destacó que “estos resultados son fruto del trabajo investigativo, la coordinación interinstitucional y el compromiso de nuestros hombres y mujeres policías por devolverle la tranquilidad a los ciudadanos. Continuaremos trabajando sin descanso para desmantelar las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes que tanto daño hacen a la comunidad manizaleña y villamariana”.

Las incautaciones en el momento de la captura

En los cinco operativos realizados en la ciudad de Manizales, las autoridades encontraron que la organización distribuía bazuco, clorhidrato de cocaína y marihuana en dosis en valores que oscilaban entre los $1.000 y $10.000 en barrios como José Restrepo, Camilo Torres, Aranjuez, Cable, el puente de Los Cámbulos y el sector del Velódromo en la capital caldense.

Según las autoridades, la venta no discriminaba a los compradores, llegando incluso a menores de edad.

Durante los allanamientos se incautaron dosis de marihuana, $962.000 en efectivo (presunto producto de la venta) y ocho teléfonos celulares. Los capturados, con antecedentes por lesiones personales, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

Datos de interés

Desde la Policía Metropolitana de Manizales destacan que en lo que va del año, han capturado a 2.155 personas por diversos delitos, 784 de ellos relacionados con estupefacientes.