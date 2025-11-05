Cartagena cuenta con 120 nuevos defensores urbanos formados en gestión y control territorial

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Dirección de Control Urbano, finalizó con éxito el segundo Diplomado en Derecho Urbano y Gestión Territorial “Formando Defensores Urbanos”, mediante el cual 120 líderes comunitarios, representantes sociales y ciudadanos comprometidos culminaron su proceso formativo en la defensa del ordenamiento territorial.

Con esta cifra, Cartagena alcanza la cifra histórica de 1.049 defensores urbanos certificados en 2025, consolidando una red ciudadana que acompaña, vigila y promueve el desarrollo ordenado de la ciudad, en defensa del espacio público y el interés general.

Durante seis módulos de formación, los participantes recibieron herramientas claves sobre gestión del uso del suelo, licencias urbanísticas, procesos de legalización urbana, vigilancia ciudadana y mecanismos de control, con el objetivo de convertirse en multiplicadores de conocimiento dentro de sus territorios.

El proceso académico se desarrolló con el acompañamiento técnico y metodológico de la Universidad de Cartagena, aliada institucional en la construcción de capacidades ciudadanas para la transformación urbana responsable.

“Cartagena cuenta con líderes y ciudadanos con un enorme potencial y gran compromiso con la ciudad. Nuestro propósito es brindarles herramientas para que esa capacidad se traduzca en acciones efectivas que protejan el ordenamiento territorial”, expresó Emilio Molina, director de Control Urbano.

Con este diplomado, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Dirección de Control Urbano, acerca la gestión pública a la ciudadanía, fortaleciendo el liderazgo comunitario y promoviendo una cultura urbana que garantiza la convivencia, la planificación responsable y una mejor calidad de vida para todos los cartageneros.