Caen en el Tolima los escoltas de alias ‘Marcos’, cabecilla del Frente Joaquín González

Tolima

Las recientes capturas de dos presuntos disidentes de las Farc en la zona rural de Rovira, Tolima, representaron un duro golpe para alias ‘Marcos’, quien es el actual cabecilla del Frente Joaquín González al mando de alias ‘Calarcá’. Así lo indicó el coronel Andrés Vargas, comandante (e) de la Sexta Brigada del Ejército Nacional.

Según el oficial, ambos detenidos hacían parte del “anillo de seguridad” o esquema de protección del principal cabecilla de la facción de alias ‘Calarcá’ en el Tolima, lo que también habría debilitado sustancialmente la operación de quienes estarían detrás de las amenazas en contra de la gobernadora Adriana Magali Matiz.

“Al momento que llegamos para realizar esa operación con nuestro Gaula Militar, se encontraban cuatro integrantes, de los cuales dos fueron capturados. Su captura es clave porque eran los encargados de llamar a las personas e intimidarlas. ‘Marcos’ los enviaba; eran la representación de este sujeto para generar las extorsiones e intimidación”, indicó el coronel Vargas.

Además, Vargas respondió a los cuestionamientos que surgieron en Rovira tras la captura de los presuntos disidentes, toda vez que algunas personas en redes sociales sostienen que se trata de una equivocación por parte de las autoridades.

“Son el anillo cercano de alias ‘Marcos’, el esquema de seguridad, y pueden de alguna u otra manera estar inmersos porque pertenecen a la estructura. Fuera de eso, se encontraron diferentes tipos de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares en el operativo de allanamiento”, enfatizó el coronel.

Con este resultado, se espera detener la expansión del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de alias ‘Calarcá’, que busca mantener activos los corredores de movilidad entre Quindío, Valle del Cauca y Tolima para garantizar sus líneas de abastecimiento logístico y narcotráfico.