Bolivarense Yeison Landero lleva la cumbia de los Montes de María de gira por Europa

Desde Finlandia hasta Suiza, Austria y Francia, La Cumbia Campesina de los Montes de María conquista Europa Después de una exitosa presentación en Finlandia - WOMEX (Worldwide Music Expo), el encuentro musical más importante y diverso del mundo celebrado en Tampere, Finlandia, Yeison Landero, nieto del legendario Andrés Landero, el “Rey de la Cumbia”, continúa su travesía por Europa con su Europa Tour 2025, llevando La Cumbia Campesina de los Montes de María a nuevos escenarios internacionales.

La gira continúa tras exitosas presentaciones en WOMEX y Bruselas

Luego de conquistar al público en Finlandia - WOMEX (y ofrecer una presentación vibrante en Bruselas, Bélgica, el pasado 28 de octubre, Yeison Landero se prepara para sus próximas fechas en Suiza, Austria y Francia, donde continuará compartiendo el sonido vivo del Caribe colombiano con nuevas audiencias.

Fechas confirmadas:

● 24/10 – Tampere, Finlandia (WOMEX)

● 28/10 – Bruselas, Bélgica (SOUNDS)

● 31/10 – Zúrich, Suiza (QUARTIERZETRUM)

● 01/11 – Viena, Austria (FANIA LIVE)

● 07/11 – Nantes, Francia (SAO-NANTES)

● 12/11 – París, Francia (LA JAVA)

● 15/11 – Ginebra, Suiza (FESTIVAL FILMAR)

La voz campesina que cruza fronteras

“Cada nota de mi acordeón lleva conmigo la voz de mi tierra, de mis abuelos y de todos los que hacemos posible que la Cumbia siga viva”, comparte Landero.

Esta gira marca su primera visita a las ciudades de Zúrich, Viena y París, donde continuará presentando su propuesta de Cumbia Campesina, una expresión musical que combina raíz, legado e identidad, con un sonido contemporáneo que conecta con nuevas generaciones.

“Estoy muy feliz de poder compartir nuestra música, nuestra raíz y nuestro legado con nuevos públicos, y seguir mostrando que la Cumbia Campesina no solo es tradición, sino también identidad y resistencia cultural”, agrega Yeison.