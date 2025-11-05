Aumentan hospitalizaciones en UCI por temporada de infecciones respiratorias: ¿Qué hacer?

De acuerdo con el más reciente reporte epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, en la semana 43 se han reportado 124.866 atenciones por consulta externa y urgencias por infección respiratoria aguda, y se notificaron 4.980 hospitalizaciones.

Sin embargo, en dicho periodo se reportaron 648 hospitalizaciones en UCI; y en las últimas cuatro semanas, 981 personas mayores de 60 años estuvieron hospitalizadas en la unidad de cuidados intensivos.

“Durante todo el año vamos a tener circulación de virus respiratorios, pero hacia el inicio del año, (marzo y abril) y ahora entre octubre y noviembre, podemos tener más casos, pero hay que compararlo siempre con el comportamiento epidemiológico del año pasado”, dijo la Directora del INS, Diana Pava.

Los grupos de edad con las mayores proporciones en los tres servicios vigilados son los menores de cinco años y mayores de 60 años. Frente a las atenciones para atender esta enfermedad, en el servicio de consulta externa, urgencias, hospitalización en sala general y UCI/UCIM para semana 43 se encontraron dentro de los límites esperados.

Según el boletín de predicción climática del IDEAM, para los meses de octubre, noviembre y diciembre, las salidas de los modelos, favorecen acumulados de lluvia con tendencia al exceso en varias regiones del país.

Esto indica que durante este trimestre se podrían registrar precipitaciones superiores a los promedios históricos, generando condiciones de mayor humedad en el ambiente y bajas temperaturas.

Entre tanto, las hospitalizaciones por COVID-19 en la más reciente semana disminuyeron, pasando de 399 casos a 257.

¿Qué hacer para evitar contagiarse?

El mensaje de la directora del INS, indica que es clave realizar una adecuada higiene, si usted tiene síntomas respiratorios, utilizar tapabocas, evitar asistir a eventos masivos, lavarse muy bien las manos; y en caso tal, acudir a valoración médica y tener presente que pueden circular diferentes eventos.