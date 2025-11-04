Siete personas afectadas por incendio en La Campiña: “perdimos todo, hay que construir la casa”

Momentos de pánico vivieron los siete integrantes de una familia en el barrio La Campiña, calle 25, cuando las llamas acabaron rápidamente con un patrimonio que habían mantenido con mucho esfuerzo.

Siendo las 5:55 de la mañana del domingo 2 de noviembre, el calor del fuego y la espesa capa de humo levantó a los residentes de la vivienda, que por un posible cortocircuito debido a fluctuaciones de energía, empezó a quemarse en la segunda habitación.

En cuestión de segundos la candela fue extendiéndose a otros sectores del inmueble y pese a la intervención del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, el saldo fue de pérdida total. Enseres, ropa, y gran parte de la estructura quedaron completamente destruidos.

“Bueno no se pudo hacer nada, las llamas estaban arriba; gracias a los bomberos que actuaron muy eficiente fue posible a pagar pero lo perdimos todo. También agradecida con algunos vecinos que nos ayudaron para pagar con agua pero fue insuficiente”, manifestó Nayelis Uyoque Amaris, residente en la casa.

Entre tanto, ya el distrito realizó una caracterización y apoyó con algo básico a través de la oficina asesora para la gestión del riesgo de desastres, pero hay que hacer la vivienda nuevamente. Los afectados pusieron a disposición la línea 3127057282 (Duván Ulloque) para cualquier apoyo económico o en especie.