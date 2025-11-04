En ArmoníaEn Armonía

Umbral: explora los estados expandidos de conciencia con rigor científico y psicológico

Umbral es una formación académica orientada al estudio potencial y simbólico de los estados expandidos de consciencia. Se centra en el análisis y la comprensión a nivel científico, psicológico y humanista. Es apoyado por médicos psiquiatras, psicólogos, terapeutas y coaches. Andrea Camargo, terapeuta corporal Integrativa y co creadora de este espacio, nos cuenta los beneficios de entender conscientemente el impacto de estos estados expansión y transformación. 

24:50

Imagen de referencia vía Getty Images

Caracol Radio
