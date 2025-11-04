Segunda edición de Bolívar 1600 en el centro de Cartagena: ¿Qué artistas estarán?

La Gobernación de Bolívar, a través del Instituto de Cultura y Turismo (Icultur), anunció la segunda edición de Bolívar 1600, una celebración que rinde homenaje a la riqueza cultural, musical y ancestral del departamento.

Este encuentro, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en las plazas de la Aduana y Los Coches, reunirá a destacados artistas locales y nacionales en una programación vibrante y diversa.

Miércoles 12 de noviembre

10:00 a. m. – Conversatorio “El legado del Palenque”. Este espacio reflexivo destacará la resistencia, la música y la herencia viva del pueblo afrodescendiente, en el Palacio de la Proclamación, Auditorio Juan José Nieto.

2:00 p. m. – Baila la Plaza

Picó El Rey Turbo de Cartagena

La jornada culminará a las 7:00 p.m. en la Plaza de la Aduana, con el espectáculo “La herencia africana en la música de Cartagena y Bolívar”, una velada que conectará los sonidos ancestrales con las expresiones musicales contemporáneas.

Presentaciones musicales:

Son de Negros de San Cayetano

Cumbia Negra de Cartagena

Mapalé de Palenque

Pabla Flores

Homenaje al Bolívar Mayor

Geraldo Varela y su conjunto Candombe

Jader Tremendo

Jueves 13 de noviembre

2:00 p. m. – Baila la Plaza

Picó El Gran Lobo de Barranquilla

Muestra Gastronómica y Artesanal

7:00 p. m. – Plaza de la Aduana

-Presentaciones musicales:

Aria Vega

Diego Daza

Elvis Crespo

Koffe el Cafetero

Una fiesta de identidad y cultura

Para el gobernador Yamil Arana, Bolívar 1600 no es solo un festival musical. “Es una experiencia cultural que celebra la diversidad, la tradición y la creatividad del pueblo bolivarense. En su segunda edición, queremos que quede reafirmado su papel como un espacio de encuentro para las comunidades, los artistas y el público que reconoce en la música y la danza un puente hacia la historia y la identidad”.