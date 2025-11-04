Policía capturó a alias ‘El Santa’, presunto sicario que asesinó a un hombre en Cartagena
Este sujeto cuenta con amplio prontuario de siete anotaciones judiciales por diferentes delitos
Cartagena
Uniformados de la Policía Nacional en Cartagena lograron capturar a un hombre que presuntamente está implicado en un homicidio registrado en el suroccidente de la ciudad.
El operativo se desplegó en la calle de Las Mallas del barrio Policarpa, donde un sujeto conocido con el alias ‘el Santa’ de 33 años, fue detenido por los uniformados, luego de que, con arma de fuego, le disparó a un hombre acabando con su vida.
La víctima fatal fue identificada como Kleiner Escobar Martínez. En este hecho, otra persona resultó lesionada y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.
A alias ‘El Santa’ le registran siete anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y tráfico de estupefacientes.