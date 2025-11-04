Permiso incondicional: libérate de la culpa y transforma tu relación con la comida
Permiso incondicional es una guía para aprender a comer sin remordimientos, para habitar el cuerpo de una manera sana y natural y también para convertir la ansiedad en confianza. Escrito por Camila Serna quien ayuda a entender cómo lo que comemos, refleja mucho sobre nuestro estado mental y emocional. Este libro nos invita a reconectar con nuestros recursos internos y así reconstruir una relación saludable con la alimentación.
Imagen de referencia vía Getty Images