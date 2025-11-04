En ArmoníaEn Armonía

Programas

Permiso incondicional: libérate de la culpa y transforma tu relación con la comida

Permiso incondicional es una guía para aprender a comer sin remordimientos, para habitar el cuerpo de una manera sana y natural y también para convertir la ansiedad en confianza. Escrito por Camila Serna quien ayuda a entender cómo lo que comemos, refleja mucho sobre nuestro estado mental y emocional. Este libro nos invita a reconectar con nuestros recursos internos y así reconstruir una relación saludable con la alimentación. 

Permiso incondicional: libérate de la culpa y transforma tu relación con la comida

Permiso incondicional: libérate de la culpa y transforma tu relación con la comida

24:53

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Imagen de referencia vía Getty Images

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad