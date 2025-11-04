Murió joven en confuso accidente de tránsito en Turbaco, Bolívar: familiares piden revisar cámaras

Cartagena

Mery Jeim Cabeza Puello tenía 25 años perdió la vida en un confuso accidente de tránsito registrado en la Troncal de Occidente, a la altura del sector conocido como La Isabelita en el municipio de Turbaco, norte de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La tragedia ocurrió cuando la joven regresaba a su vivienda en la madrugada del lunes festivo con su pareja sentimental, Jesús David Quintana, luego de departir durante varias horas con algunos conocidos.

Todo indica que la pareja se movilizaba en una motocicleta conducida por Jesús y Mery como parrillera. De acuerdo con la versión entregada por el compañero sentimental de la joven fallecida, dos sujetos a bordo de otro vehículo similar los persiguieron cuando iban por la Troncal de Occidente, presuntamente, con la intención de atracarlos.

En esa persecución, los desconocidos los empujaron y eso hizo que Jesús perdiera el equilibrio. Acto seguido, la llanta trasera de la motocicleta se explotó, provocando que Mery saliera lanzada del vehículo y se golpeara en la cabeza contra un andén.

La joven fue trasladada gravemente herida al Hospital Local de Turbaco, donde se confirmó su fallecimiento. Su pareja, Jesús Quintana, tiene lesiones leves producto del impacto.

Familiares de Mery piden a las autoridades revisar las cámaras de seguridad del sector La Isabelita para esclarecer el hecho, verificar la versión entregada por el compañero sentimental de la fallecida y judicializar a los responsables.

Cabeza Puello deja dos hijos un niño, de 9 años; y una niña, de 7.