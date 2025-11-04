Modificarán estatuto de rentas de Ibagué para que la iglesia católica no pague predial

Ibagué

Caracol Radio conoció que tras varias mesas de trabajo en las que participaron funcionarios de la Alcaldía de Ibagué, concejales y representantes de la Iglesia católica en Ibagué, se acordó la presentación de un proyecto de acuerdo que modifique el estatuto de rentas con el fin de excluir a esta comunidad religiosa del pago del impuesto predial.

“Para el caso de la Curia es diferente a las demás iglesias y le vamos a dar la exclusión, no exoneración, porque así lo trae el Concordato, de que ellos no están obligados a pagar y por eso debemos excluirlos como sujetos pasivos del impuesto Predial”, aseguró Ángel María Gómez, secretario de Hacienda de Ibagué.

Por otra parte, el funcionario explicó que para el caso de las iglesias cristianas en Ibagué cuentan con la exención en el pago del impuesto Predial, sin embargo, deben tramitar de manera anual este beneficio ante la Administración Municipal porque en muchos casos no son propietarios de los inmuebles. En el caso de la Iglesia Católica, no habrá necesidad de hacer ninguna solicitud.

“Más de 200 predios en Ibagué que están al servicio del culto y son propiedad de la Iglesia Católica serían beneficiados, sin embargo, no aplicaría para aquellos inmuebles que registren alguna actividad comercial o de servicios”, resaltó.

Otros casos

Según Ángel María Gómez, dentro de los Predios que pertenece a la Curia, está el barrio Augusto E. Medina, con más de 50 años de formación. “Es un predio invadido, pero figura como propiedad de la curia y a ellos se les está cobrando el impuesto. Eso también hace parte de lo que vamos a modificar del Estatuto de Rentas, el librar a la Curia de pagar el impuesto”.

Para concretar esta y otras modificaciones al Estatuto de Rentas Municipal, la Secretaría de Hacienda presentará ante el Concejo de Ibagué un proyecto de acuerdo que será debatido por los integrantes del Cabildo para su posterior aprobación.