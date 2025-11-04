Ministerio de vivienda avaló la fase 5 del segundo acueducto de Ibagué ¿En qué consiste?

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Roberto Santofimio, gerente de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué, confirmó que se logró que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entregara la viabilidad técnica para avanzar con los trámites de la fase cinco del Segundo Acueducto.

“Ya tenemos un aval que el proyecto esta viabilizado por la parte técnica y estamos en las gestiones para conseguir la financiación. Se trata entonces de una tubería desde Ambalá hacía un nuevo tanque que se construiría en el sector de Santa Anta y de allí, conducir el suministro hasta la calle 148 para poder cubrir toda esta zona”, explicó Santofimio a Caracol Radio.

El proyecto contempla un sistema matriz de agua potable de El Salado que permite entregar más continuidad del servicio del líquido vital en la comuna Siete. Dicha fase alcanzaría una inversión cercana a los $21.500 millones.

Las obras avaladas serán fundamentales para fortalecer la prestación del servicio de agua a la comuna 7 de la capital del Tolima, zona que por décadas ha registrado problemas en el suministro del preciado líquido.

¿Qué viene para la comuna 9?

Por otra parte, el directivo del IBAL también confirmó que se tiene lista la consultoría para los estudios y diseños para la construcción de un tanque de almacenamiento en la zona de Comfenalco, que beneficiará principalmente a los usuarios de la comuna Nueve.

“Aquí buscamos aumentar el almacenamiento de agua, y entregar garantías a los usuarios. La idea es tener a futuro 10.000 litros de agua, inicialmente trabajamos en el tanque de 5.000 litros”, puntualizó.