Más de 21 años de cárcel para hombre que agredió sexualmente a una menor de edad en Cartagena
El hombre aprovechaba que era administrador de una finca para quedarse a solas y someterla a tocamientos de índole sexual.
Cartagena
Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Bolívar presentó pruebas que le permitieron a un juez de conocimiento de Cartagena, condenar a 21 años y 6 meses de prisión a un hombre, responsable de abusar sexualmente de una menor de 11 años.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Los hechos que motivaron la condena ocurrieron en agosto de 2020 en una finca del corregimiento de Bayunca en jurisdicción de la capital bolivarense. La Fiscalía determinó que el ahora condenado, como administrador del predio, aprovechó los momentos en que la víctima era dejada a solas, para someterla a tocamientos de índole sexual.
Labores de policía judicial evidenciaron dichos vejámenes sexuales se presentaron en tres oportunidades. También se determinó que el ahora sentenciado le ofreció a la víctima un celular y accesorios de belleza para que accediera a sus pretensiones, y además para que no contara lo sucedido. Por esto, el hombre fue hallado responsable del delito de acto sexual con menor de 14 años agravado.
El ahora condenado fue capturado en septiembre de 2022 por la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial. En la decisión también se inhabilita al hombre para ejercer derechos y funciones públicas, por 20 años.
Esta sentencia se encuentra ejecutoriada.