Investigan la presencia de hombres con camuflados en cabalgata de Melgar, Tolima

Tolima

Gran polémica ha generado en redes sociales la presencia de varios hombres que aparecieron en una cabalgata en el municipio de Melgar, Tolima, vestidos con camuflados similares a los que usan grupos guerrilleros o subversivos.

Los hombres hacían parte del equipo de logística de la cabalgata que se llevó a cabo el pasado sábado primero de noviembre, en el marco de los 154 años de la fundación de Melgar. Una empresa los habría contratado para mantener el orden en medio de la actividad, pero su vestimenta despertó indignación en redes sociales por la supuesta apología que podría hacerse a grupos al margen de la ley.

De hecho, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, anunció que el caso será investigado por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación.

“El único que tiene la autoridad legítima en este departamento es el Estado colombiano. Aquí no vamos a permitir que haya grupos al margen de la ley que quieran ejercer control territorial en el departamento del Tolima. Fue esa la razón que nos llevó a poner en conocimiento esto en un consejo de seguridad, para que se adelanten las indagaciones correspondientes”, aseveró la gobernadora.

Asimismo, trascendió que dos periodistas de Melgar fueron víctimas de amenazas por denunciar en sus medios de comunicación lo ocurrido con la peculiar vestimenta del personal de logística. Aunque se desconoce de dónde provienen las amenazas, la gobernadora advirtió que defenderá la libertad de prensa en el Tolima.