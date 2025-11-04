El Pozón tendrá siete calles pavimentadas con proyecto “Vías de la Felicidad”

La transformación de El Pozón no se detiene. Después de décadas de abandono, este histórico barrio de Cartagena, el más poblado de la ciudad, está viviendo un verdadero cambio gracias a la gestión del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, y la ejecución de la Secretaría de Infraestructura Distrital, que en menos de dos años de gobierno ya se han construido más de 2,2 kilómetros de calles nuevas en distintos sectores de El Pozón.

Ahora, con el proyecto Vías de la Felicidad, viene una nueva etapa de progreso: siete calles más de El Pozón serán pavimentadas, permitiendo que miles de familias dejen atrás el polvo, el barro y las calles intransitables.

Este nuevo frente de obras viales comprenderán 2,7 kilómetros nuevos, para que así El Pozón tenga 4,9 kilómetros de calles pavimentadas en la actual administración.

Estas obras forman parte del gran paquete de casi 40 calles nuevas que el Distrito construirá en toda Cartagena, dentro de las tres localidades y la zona corregimental, incluyendo además intervenciones en la Avenida del Consulado, la Avenida Pedro Romero, la entrada a la vereda Tierra Baja, entre muchas otras en distintos barrios de la ciudad.

Siete nuevas calles para El Pozón

El Pozón será uno de los grandes beneficiados de este nuevo paquete. Son siete obras que suman casi 2,7 kilómetros de pavimento y que llevarán desarrollo y calidad de vida a sectores que por años esperaron soluciones:

1. Calle 16 de Julio – Sector 19 de Febrero: con 450 metros de pavimento, esta vía devolverá la dignidad a los vecinos, que durante años enfrentaron el deterioro y la falta de acceso.

2. Transversal 72 (Calle Los Palenqueros) – Sector Nueva Cartagena: se construirán 250 metros de pavimento que mejorarán la conexión interna.

3. Calle de la Parroquia Santa Eduviges – Sector Nueva Cartagena: se pavimentarán 180 metros lineales, garantizando un acceso digno para los feligreses y transeúntes.

4. Calle de la Institución Educativa Camilo Torres – Transversal 55 del Sector 1 de Mayo: con 450 metros de pavimento, se resolverá una problemática histórica. Esta vía, afectada por años de inundaciones que derivaron en varias protestas estudiantiles, por fin será pavimentada, facilitando la movilidad de más de 2000 alumnos y docentes.

5. Carrera 87 – Terminación de la Calle La Cuchara: se completará la totalidad de esta importante vía con 450 metros nuevos de pavimento, fortaleciendo la conexión de todo el barrio.

6. Carrera 88 – Sector Víctor Blanco: se ejecutarán 480 metros lineales de pavimento, brindando un acceso digno a decenas de familias.

7. Transversal 60 – Sector 1 de Mayo: con 400 metros de pavimento, se completará la Calle La Libertad, conectando directamente con la Carrera 92 (Vía del Terraplén), mejorando la conectividad de los sectores alrededor.

Una inversión histórica en El Pozón

Con estas siete calles nuevas, El Pozón alcanzará los 5 kilómetros de vías construidas durante la administración del alcalde Dumek Turbay Paz, una cifra histórica para un solo barrio y una muestra de la prioridad que este gobierno le ha dado al sur de Cartagena.

Estas obras no solo mejoran la movilidad vehicular y peatonal, sino que también dignifican la vida de sus habitantes, fortalecen las actividades comerciales y le abren paso al desarrollo.

“El Pozón es un símbolo de lucha y de esperanza. Por eso nos propusimos cambiar su realidad con hechos. Ya entregamos calles, conectamos sectores y seguimos cumpliendo. Con el proyecto Vías de la Felicidad llevamos soluciones reales, pavimento, accesos seguros y calidad de vida para miles de familias que merecen vivir mejor”, expresó el alcalde Dumek Turbay.