Continúan los trabajos de remoción en las vías rurales de Pensilvania, Caldas

Manizales

La Secretaría de Infraestructura adelanta labores de atención y rehabilitación en la vía Arboleda – Puerto Venus, en el municipio de Pensilvania, tras las afectaciones registradas durante la noche del jueves y la madrugada del viernes y el fin de semana a causa de las fuertes lluvias.

Durante el fin de semana la maquinaria del Departamento trabaja en la remoción de material y en la recuperación de la transitabilidad, sin embargo, en algunos puntos se presentan pérdidas de banca que impiden por ahora el paso vehicular.

Las autoridades están habilitando esta vía, pero hay sectores muy álgidos donde la pérdida de banca no permite la circulación. En este momento se realiza mantenimiento en la vía La Torre para poder desembotellar el corregimiento de Arboleda y garantizar la movilidad de los habitantes dijo Hugo Moncada, gerente de Promueve Más.

“Asociado a estas fuertes precipitaciones también se presentan vientos huracanados o fuertes vientos en el municipio dejando dos viviendas con pérdida total de cubierta, una en la vereda el alto y la otra en la vereda de San Daniel “, dijo Moncada

Asimismo, este martes profesionales de la Secretaría de Infraestructura del Departamento se desplazarán hasta el sitio para evaluar las condiciones del terreno y plantear alternativas que permitan restablecer el paso de manera segura en los próximos días.