Choque de motocicletas dejó un joven muerto en el sur de Cartagena: así ocurrió

Cartagena

Como Yadier Madera Hoyos, de 24 años, fue identificado el joven que perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en el sur de Cartagena, donde de acuerdo con el reporte del DATT, estuvieron involucradas dos motocicletas.

El siniestro ocurrió frente a la institución educativa Fundación Pies Descalzos del barrio Villas de Aranjuez, poco después de que un fuerte aguacero cayera en toda la ciudad. Presuntamente, Yadier chocó con otra motocicleta conducida por un joven que iba acompañado de un menor de edad.

Tras el impacto, Madera falleció de manera instantánea, mientras que los dos ocupantes de la otra motocicleta involucrada resultaron ilesos. Del hoy fallecido se conoció que trabajaba como comerciante independiente y en el momento del siniestro regresaba a su casa en el barrio Bicentenario luego de departir con varios familiares en Villas de Aranjuez.

La inspección técnica fue adelantada por funcionarios de criminalística del DATT, quienes trasladaron el cadáver a la morgue de Medicina Legal.