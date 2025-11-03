UNGRD entregó cargamento de papas a familias damnificadas por las lluvias en Bolívar

La UnidadNacional para la Gestióndel Riesgo de Desastres (UNGRD)avanza en la entrega de 740 toneladas de papa a comunidades afectadas por la temporada de lluvias, en el marco de la estrategia “Buena Papa”, una iniciativa que refuerza la Asistencia Humanitaria de Emergencia con productos del campo colombiano.

Las entregas se realizan en 12 departamentos y benefician a 59.120 familias registradas en el RegistroÚnico de Damnificados (RUD), quienes reciben una arroba (12,5 kilogramos) de papa como parte de las ayudas alimentarias distribuidas por la entidad.

Esta iniciativa se desarrolla en articulación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que adquirió 8.000 toneladas de papa a pequeños productores con el propósito de evitar la pérdida de cosechas, estabilizar precios y fortalecer los ingresos rurales.

“En la UNGRD atendemos a los damnificados con el corazón del campo colombiano. La asistencia humanitaria de emergencia ahora se refuerza con la entrega de papa. Esta estrategia demuestra que es posible unir la producción agrícola con la gestión del riesgo, generando bienestar tanto para el campesino como para las familias damnificadas del país”, señaló Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

Las entregas avanzan en los departamentos de Nariño, Tolima, Caquetá, Norte de Santander, Arauca, Córdoba, Sucre, Meta, Casanare, Cundinamarca, Valle del Cauca y Huila, donde los equipos técnicos y operativos de la UNGRD coordinan la distribución en conjunto con las autoridades locales, encargadas de realizar la entrega directa a las familias beneficiarias.

Conlaestrategia“BuenaPapa”,elGobiernonacionalfortalecelaatención integral a las emergencias y promueve la reactivación del campo colombiano,demostrandoquecadaacciónhumanitariapuedeconvertirse también en una oportunidad para impulsar la reactivación productiva de los pequeños agricultores colombianos.