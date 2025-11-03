Tras las lluvias, Alcaldía de Cartagena limpió y removió sedimentos para despejar vías en Canapote

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), se trasladó al barrio Canapote para adelantar labores de limpieza y remoción de arena y desechos acumulados en la vía principal del sector, luego de las lluvias recientes en la ciudad.

Estas acciones hacen parte de las intervenciones preventivas que la entidad desarrolla en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de mantener despejadas las vías, reducir riesgos de inundación y mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para la comunidad.

Durante la jornada, las cuadrillas de la OAGRD retiraron material arrastrado por las lluvias recientes y residuos que obstaculizaban el tránsito vehicular y peatonal. La entidad reiteró su llamado a los ciudadanos a evitar arrojar basuras o escombros en espacios públicos y cuerpos de agua, y a reportar oportunamente cualquier situación que pueda representar un riesgo para el entorno.

“Seguimos comprometidos con el bienestar de todos los cartageneros, atendiendo los puntos críticos y trabajando de manera articulada para mantener nuestras calles limpias y seguras”, señaló el director de la OAGRD, Daniel Vargas.