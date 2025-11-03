Presidente Petro propone crear observatorio sobre el crimen organizado entre México y Colombia

Colombia

En la tarde de este lunes y aún desde Qatar, el presidente Gustavo Petro propuso la creación de un observatorio sobre el crimen organizado entre México y Colombia.

Es importante que se configure el observatorio sobre el crimen organizado entre México y Colombia. La lucha común contra mafias multinacionales bien cimentada y apoyada en el análisis y la inteligencia de alto nivel, puede ser victoriosa en favor de lla democracia de los… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 3, 2025

La propuesta la hizo el mandatario desde su cuenta de X en donde también indicó que la lucha común contra mafias multinacionales puede ser victoriosa en favor de la democracia, mientras esté bien cimentada y apoyada en el análisis y la inteligencia de alto nivel.

“Es importante que se configure el observatorio sobre el crimen organizado entre México y Colombia. La lucha común contra mafias multinacionales bien cimentada y apoyada en el análisis y la inteligencia de alto nivel, puede ser victoriosa en favor de la democracia de los pueblos”.

Hay que señalar que esta sugerencia del presidente Gustavo Petro se da luego de que este fin de semana asesinaran a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, en el estado de Michoacán en México.

Este hecho fue condenado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien además señaló que desde el inicio de su administración ha reforzado la Estrategia de Seguridad.

“Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida”.

Previamente también y tras su reunión con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el presidente Petro señaló que su gobierno es el más exitoso en la incautación de cocaína del mundo.