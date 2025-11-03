Premios Macondo: Lista de ganadores 2025
En el teatro Metropolitano de Medellín se entregaron los galardones a lo mejor del cine colombiano, donde “Estimados Señores” dio golpe de autoridad con 9 estatuillas.
La academia Colombiana de Cine entregó en el Teatro Metropolitano de Medellín los Premios Macondo edición 13, galardonando lo mejor del cine colombiano. Carolina Gómez, Paola Turbay y Christian Tappan se encargaron de conducir la presentación, mientras se transmitió por TNT, HBO Max y los ocho canales regionales colombianos. Además, se reveló que Cali será el destino de los Premios en 2026. “Estimados Señores” la ganadora de la noche con 9 Macondos.
Esta es la lista de ganadores de los XIII Premios Macondo:
MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN
“Estimados Señores” - El Circo Film, Ágora Films
MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
“La Salsa Vive” - 64A Films S.A.S.
MEJOR LARGOMETRAJE IBEROAMERICANO
“Aún Estoy Aquí” (AINDA ESTOU AQUÍ) – Brasil
PREMIO MACONDO DEL PÚBLICO
“Uno, Entre el Oro y la Muerte”
MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
“Tapir Memories” - Pedro Nel Cabrera Vanegas
MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
“Un Día De Mayo” - Rara Cine
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
“Pirsas” - Jaime E. Manrique / Angelica María Torres
MEJOR DIRECCIÓN
Patricia Castañeda - “Estimados Señores” y
MEJOR GUION
Natalia Santa - “Malta”
Patricia Castañeda - “Estimados Señores”
MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO
Manolo Cruz - “La Ciénaga Entre El Mar y La Tierra”
MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA
Vicky Hernández - “La Ciénaga Entre El Mar y La Tierra”
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Emmanuel Restrepo - “Malta”
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Paula Castaño - “Estimados Señores”
MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Sergio García Moreno - “Estimados Señores”
MEJOR SONIDO (Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)
César Salazar / Felipe Rayo / Charles Brownley / Enrique Larreal / Carlos Segovia - “La Salsa Vive”
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
Gustavo García - “El Pantera”
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
María Linares - “Matrioshka”
Felipe Tellez - “Estimados Señores”
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
Carmen Latorre - “Estimados Señores”
MEJOR MAQUILLAJE
Yenny Zuluaga - “Estimados Señores”
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
Diana Trujillo / Victoria Giordanelli - “Estimados Señores”
MEJORES VFX
Roberto Montoya - “La Niña Y El Cazador”
MEJOR MONTAJE
María Clara García - “La Salsa Vive”
PREMIO MACONDO DE HONOR
Gloria Triana – Directora y Guionista
PREMIO MACONDO A LOS OFICIOS DEL CINE
Rito Alberto Torres – Gestor Cultural
PREMIO MACONDO SOSTENIBLE
“Uno, Entre el Oro y la Muerte”
"Uno, Entre el Oro y la Muerte"