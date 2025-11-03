Entretenimiento

Premios Macondo: Lista de ganadores 2025

En el teatro Metropolitano de Medellín se entregaron los galardones a lo mejor del cine colombiano, donde “Estimados Señores” dio golpe de autoridad con 9 estatuillas.

Cortesía: Ricardo Bedoya - Premios Macondo 2025 - &quot;Estimados Señores&quot; recibe el galardón a Mejor Largometraje de Ficción

Ricardo Bedoya

La academia Colombiana de Cine entregó en el Teatro Metropolitano de Medellín los Premios Macondo edición 13, galardonando lo mejor del cine colombiano. Carolina Gómez, Paola Turbay y Christian Tappan se encargaron de conducir la presentación, mientras se transmitió por TNT, HBO Max y los ocho canales regionales colombianos. Además, se reveló que Cali será el destino de los Premios en 2026. “Estimados Señores” la ganadora de la noche con 9 Macondos.

Cortesía: Ricardo Bedoya - Premios Macondo 2025

Esta es la lista de ganadores de los XIII Premios Macondo:

MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN

“Estimados Señores” - El Circo Film, Ágora Films

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

“La Salsa Vive” - 64A Films S.A.S.

MEJOR LARGOMETRAJE IBEROAMERICANO

“Aún Estoy Aquí” (AINDA ESTOU AQUÍ) – Brasil

PREMIO MACONDO DEL PÚBLICO

“Uno, Entre el Oro y la Muerte”

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

“Tapir Memories” - Pedro Nel Cabrera Vanegas

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

“Un Día De Mayo” - Rara Cine

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

“Pirsas” - Jaime E. Manrique / Angelica María Torres

MEJOR DIRECCIÓN

Patricia Castañeda - “Estimados Señores” y

MEJOR GUION

Natalia Santa - “Malta”

Patricia Castañeda - “Estimados Señores”

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO

Manolo Cruz - “La Ciénaga Entre El Mar y La Tierra”

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA

Vicky Hernández - “La Ciénaga Entre El Mar y La Tierra”

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Emmanuel Restrepo - “Malta”

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Paula Castaño - “Estimados Señores”

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Sergio García Moreno - “Estimados Señores”

MEJOR SONIDO (Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)

César Salazar / Felipe Rayo / Charles Brownley / Enrique Larreal / Carlos Segovia - “La Salsa Vive”

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Gustavo García - “El Pantera”

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

María Linares - “Matrioshka”

Felipe Tellez - “Estimados Señores”

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Carmen Latorre - “Estimados Señores”

MEJOR MAQUILLAJE

Yenny Zuluaga - “Estimados Señores”

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Diana Trujillo / Victoria Giordanelli - “Estimados Señores”

MEJORES VFX

Roberto Montoya - “La Niña Y El Cazador”

MEJOR MONTAJE

María Clara García - “La Salsa Vive”

PREMIO MACONDO DE HONOR

Gloria Triana – Directora y Guionista

PREMIO MACONDO A LOS OFICIOS DEL CINE

Rito Alberto Torres – Gestor Cultural

PREMIO MACONDO SOSTENIBLE

“Uno, Entre el Oro y la Muerte”

Felicitaciones a los ganadores. Más información en la página web www.academiacolcine.com y en las redes sociales @academiacolcine.

