Noche de Tradición Festiva: derroche de talento y colorido

La Noche de Tradición Festiva se engalanó con el desfile de las 39 candidatas al Reinado de Independencia, en dos bloques, con el objetivo de que el público presente disfrutara y apreciara el trabajo, de meses, plasmado en los trajes esculpidos por las manos de cada diseñador.

En esta ocasión, una vez más, los artistas y su cuota musical también tuvieron su lugar en la Plaza de la Aduana: por un lado, los Soneros de Gamero, con su descarga folclórica; y Eddy Herrera, artista internacional que puso a gozar a los presentes en el cierre.