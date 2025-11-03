Mujer fue asesinada por un sicario dentro de su residencia en Villanueva

Un homicidio por arma de fuego se presentó en zona rural del municipio de Villanueva, Bolívar.

Los hechos ocurrieron en el sector conocido como ‘La Invasión’ del municipio de Villanueva, donde se presentó el homicidio por arma de fuego de Mayra Alejandra Aycardi De Arco de 30 años de edad.

La víctima se encontraba en su residencia, siendo abordada por dos personas que llegan a su vivienda, uno de ellos desenfunda un arma de fuego y atenta contra su humanidad, dejándola lesionada en el lugar y siendo auxiliada posteriormente por vecinos y remitida a la Clínica Madre Bernarda de la ciudad de Cartagena por la complejidad de las heridas, donde minutos más tarde de haber llegado al centro asistencial fallece.

Los victimarios emprenden la huida en motocicleta con rumbo desconocido.