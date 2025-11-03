Cúcuta

Hombre ataco a su familiar con arma cortopunzante en plena misa

El hecho ocurrió en el barrio Los Pinos

A las 11:55 de la mañana la policía nacional recibe el llamado de urgencia de la comunidad del barrio Los Pinos quienes alertaban una agresión con arma cortopunzante al interior de la iglesia.

Lo que ocurrió minutos después fue miedo entre los feligreses que fueron testigos del ataque de un hombre que entró de manera violenta y agredió a otro que resultó ser su familiar al interior del centro religioso cuando todos se alistaban para la misa del mediodía.

El oportuno llamado de la ciudadanía a la patrulla de la policía fue clave para que los uniformados auxiliaran al herido y posteriormente procedieron a capturar al agresor.

Los feligreses no salían del asombro por la forma como ingresó el hombre hasta la silla donde se encontraba su familiar que esperaba el inicio de la misa.

Las autoridades tratan de establecer los móviles que rodearon el hecho, mientras adelantan la judicialización del implicado en el caso.

