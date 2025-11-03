Dos menores de edad fueron aprehendidos por cometer asesinatos en Cartagena

El primer hecho se presentó en el barrio Junín, calle Primera de Mayo, donde se presentó la aprehensión de un adolescente de 17 años de edad, quien, presuntamente, habría participado en el homicidio de Alexander Julio Acosta, de 36 años de edad, natural de Cartagena, quien recibió heridas con arma cortopunzante durante una riña que se presentó en el sector.

El occiso presenta dos anotaciones judiciales por los delitos de lesiones culposas y abuso de confianza.

El otro caso se presentó en el barrio San Fernando, donde se presentó la aprehensión de un adolescente de 17 años de edad, quien, presuntamente, habría participado en el homicidio de David Alfredo Pimienta Ocampo, de 36 años de edad, natural de Cartagena, quien recibió una herida con arma cortopunzante durante una riña que se presentó en el sector.

El occiso presenta tres anotaciones judiciales por los delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno.